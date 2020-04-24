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Минреинтеграции: темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

Минреинтеграции: темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские власти скрывают информацию о заболевании коронавирусной инфекцией среди своих военнослужащих, которые были дислоцированы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На всех временно оккупированных территориях - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также тщательно скрывается распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Крыму выше, чем в Москве.

"Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксированные акты вандализма против автомобилей, имеющих некрымские регистрационные номерные знаки", - отметили в сообщении.

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Ранее 23 апреля Москва сообщила, что вернула Украине ноты протеста, касающиеся, в частности, ситуации с эпидемией на оккупированных украинских территориях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Коронавирус
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