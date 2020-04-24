Саакашвили приехал на встречу со "слугами народа"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который заявлял, что ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, прибыл на встречу с членами фракции "Слуга народа". Об этом сообщил народный депутат от СН Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Началась встреча с Саакашвили", - сообщил Качура, обнародовав соответствующее фотографию.

Напомним, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства.

Позже первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко сообщил, что во вторник или среду, 28 или 29 апреля соответственно, Верховная Рада может проголосовать за назначение на должность вице-премьер-министра Саакашвили.