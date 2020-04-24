В СНБО подготовили проект решения о санкциях в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения Совета по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности, передает УНН.

"Вопрос ограничительных мероприятий (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, находится на контроле у Президента Украины Владимира Зеленского и в полном объеме обработаны Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет Министров Украины, Национальный банк и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу", - сообщили в СНБО.

Отмечается, что на основании предоставленных предложений Аппаратом СНБО подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Им предусматривается "применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других", отмечают в пресс-службе.

Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось в УНН, накануне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности он предложил расширить перечень запрещенных в Украине российский ресурсов.