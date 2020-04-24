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В Минздраве заявили, что установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации

В Минздраве заявили, что установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство здравоохранения перевело работу медико-санитарных экспертных комиссий в режим ограничения, вследствие чего установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Еще в начале действия карантинных мероприятий Минздав, согласно постановлению Кабмина, которое касалось предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни, принял решение и рекомендовал территориальным департаментам здравоохранения перевести работу медико-санитарных экспертных комиссий в такой режим ограничения... об установлении группы инвалидности заочно. Основными в процессе коммуникации между комиссиями и пациентами являются семейные врачи", - отметила она.

По ее словам, пройти можно заочно, прислав имеющиеся медицинские документы, которые сегодня есть.

"Дополнительных никаких госпитализаций не требуется. В каждом конкретном случае, если есть какое-то сопротивление - рекомендую обращаться в территориальный департамент здравоохранения или в Минздрав", - добавила Микичак.

Напомним, в регионах начали испытывать недостаток инсулина, однако львиная сумма средств на их обеспечение уже перечислена на места.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, инвалид, карантин
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