Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, по информации МВД, до 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.