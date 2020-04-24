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Рада создала ВСК по расследованию возможной коррупции должностных лиц в госорганах

Рада создала ВСК по расследованию возможной коррупции должностных лиц в госорганах

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №3358 предусматривает создание ВСК ВР Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.

Так, в ВСК входят 11 народных депутатов Украины из разных фракций и депутатских групп.

"Мы сейчас принимаем решение в том варианте, в котором есть, после этого будет инициировано изменения в это постановление", - заявил во время обсуждения председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о распространении видеозаписей с участием брата главы Офиса Президента - Дениса Ермака, со "злоупотребление влиянием" на "мошенничество" и передала в подследственность Нацполиции.

Источник: УНН
Теги: ВР, коррупция, чиновник, ВСК ВР
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