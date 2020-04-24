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США не отменят санкции против России, но и новых не введут - Курт Волкер

США не отменят санкции против России, но и новых не введут - Курт Волкер

Курт Волкер

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В ближайшее время не предвидится отмена санкций со стороны Соединенных Штатов по отношению к России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки с переговоров в отношении Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер во время онлайн-дискуссии Киевского форума, передает корреспондент УНН.

"Я не предвижу никакой отмены санкций со стороны Соединенных Штатов. Даже президент Трамп склонялся к этому, Конгресс и политическая атмосфера настолько настроены против, что это было бы заблокировано. Поэтому я не думаю, что даже такая попытка может произойти", - сказал Волкер.

В то же время он выразил сомнение относительно перспектив введения новых санкций в отношении РФ.

"Думаю, мы сейчас на таком этапе, когда коронавирус доминирует во всех мнениях: люди волнуются из-за спада в нашей экономике, глобальной экономике. Поэтому считаю, что идея новых санкций значительно ослабла", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, что должно способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Курт Волкер
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