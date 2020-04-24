Государство vs Суркисы: в НБУ объяснили, что будет в случае выигрыша олигархов в суде по Привату

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Проигрыш государства в ключевом судебном процессе в деле о национализации ПриватБанка, которое рассматривается в Верховном Суде, может привести к потере государством 29 миллиардов гривен и к отмене национализации ПриватБанка. Об этом сообщили в обнародованном НБУ видео, передаёт УНН.

Рассмотрение дела по иску семьи Суркисов назначено на 27 апреля. Тогда Большая палата Верховного Суда может вынести окончательное решение в судебном процессе, который длился более трех лет.

“27 апреля Верховный Суд рассмотрит дело, в котором НБУ и ПриватБанк будут отстаивать, что государство поступило законно и справедливо, признав семью Суркисов связанными с банком лицами, а во время национализации списало денежные средства, что находились на счетах этого банка, в капитал банка, тем самым уменьшив нагрузку на бюджет Украины. Также это позволило спасти и сам банк”, — рассказал юридический советник “Привата” Андрей Пожидаев.

Он подчеркнул, что от решения суда будет зависеть, потеряют ли украинцы от 1 до 29 млрд бюджетных денег.

От исхода этого разбирательства во многом зависит и судебная перспектива других смежных споров по ПриватБанку.

Пожидаев детально пояснил, кто такие “связанные лица”, коими семью Суркисов определил НБУ.

“Это лица, которые благодаря либо родственным связям, либо служебному положению, либо бизнес-партнерству могут получить от банка определенные преференции. А это получение кредитов на льготных условиях или размещение депозитов на повышенных процентных ставках. Это то, что не могут получить обычные клиенты банка”, — сказал он.

При этом Пожидаев напомнил, что общеизвестным является факт наличия у семьи Суркисов общего с бывшим собственником ПриватБанка медийного бизнес-актива.

“Для спасения ПриватБанка государство потратило 155 млрд бюджетных средств”, — уточнил он и выразил надежду на победу Украины в Верховном Суде.

Как писал УНН, ранее свою прогосударственную позицию в деле национализации ПриватБанка озвучил Офис Генерального прокурора.

По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, прокуроры “преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия”.