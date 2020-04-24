Суд смягчил меру пресечения экс-нардепу Черновол

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол из круглосуточного домашнего ареста на ночной, передает корреспондент УНН.

Так, суд применил к Черновол ночной домашний арест с 22:00 до 6:00 сроком до 8 июня.

Также на Черновол возложили следующие обязанности: не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Черновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".