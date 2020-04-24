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Кабмин уволил Нефедова с должности главы Таможни - нардеп

Кабмин уволил Нефедова с должности главы Таможни - нардеп

Максим Нефедов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины освободил от должности председатель Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Только что на внеочередном Кабмине уволили Нефедова с должности председателя Таможни", - написал Гончаренко.

По его словам, также уволили заместителей Нефедова - Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

Напомним, что 15 июля 2019 года Максим Нефедов приступил к обязанностям руководителя таможенной службы. До этого он занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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