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Кабмин уволил Верланова с должности главы Государственной налоговой службы - нардеп

Кабмин уволил Верланова с должности главы Государственной налоговой службы - нардеп

Сергей Верланов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины освободил от должности главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Также уволен Сергей Верланов с должности председателя Государственной фискальной службы (председателя Государственной налоговой службы - ред.)", - написал Гончаренко.

По его словам, также с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венцковский.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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