Новости: Политика
Пятница, 24 апреля 2020, 20:05 • Анна Мурашко • 9180
Кабмин уволил Верланова с должности главы Государственной налоговой службы - нардеп
Сергей Верланов
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины освободил от должности главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Также уволен Сергей Верланов с должности председателя Государственной фискальной службы (председателя Государственной налоговой службы - ред.)", - написал Гончаренко.
По его словам, также с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венцковский.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
Источник: УНН