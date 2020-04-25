Регистрация | Вход |
USD: 27,01 -0,0399  EUR: 29,14 -0,2798 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 25 апреля 2020 12:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
9720
Версия для печати

Facebook анонсировал запуск сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms

Facebook анонсировал запуск сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Американская компания Facebook в пятницу сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте компании, передает УНН.

“Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте „комнату“ с Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеовызову любого, даже если у него нет аккаунта в Facebook. В „комнаты“ можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени (у звонков) не будет”, — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что скоро функция станет доступна для Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков

Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеовызовах в этом приложении смогут участвовать до восьми человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд людей в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.

Напомним, власти Индонезии запретили проводить совещания на платформе Zoom.

Источник: УНН
Теги: Facebook, видеоконференция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.