Facebook анонсировал запуск сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Американская компания Facebook в пятницу сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте компании, передает УНН.

“Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте „комнату“ с Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеовызову любого, даже если у него нет аккаунта в Facebook. В „комнаты“ можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени (у звонков) не будет”, — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что скоро функция станет доступна для Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

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Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеовызовах в этом приложении смогут участвовать до восьми человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд людей в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.

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