В США скончался американский актер украинского происхождения

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался в США на 53-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ со ссылкой на семью актера, передает УНН.

По данным портала, Дяченко был обнаружен 22 апреля мертвым у себя дома в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) после того, как несколько дней не выходил с родственниками на связь. Смерть актера не связана с заражением коронавирусной инфекцией, признаки насильственной смерти также не были зафиксированы, отмечает TMZ. Сейчас проводится медицинская экспертиза по установлению причин смерти.

Родился в семье украинского эмигранта и американки с греческим и шведскими корнями. С 1997 года Дмитрий Дьяченко начал сниматься в кино. Его фильмография насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов, среди которых такие известные как “Солдат Джейн”, “Индиана Джонс и королевство хрустального черепа”, “CSI: Место преступления Майами”, “Кости”, “Черная метка”, “Сыновья анархии” . Голосом Дяченко говорят персонажи многих мультфильмов и компьютерных игр, в частности, мультсериала Гриффины.

Напомним, дважды номинирован на Оскар актер шведского происхождения Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет.