На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 25 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 499,718192 грн;

Серебро - 13,321662 грн;

Платина - 667,433102 грн;

Палладий - 1 723,550725 грн.

По сравнению с 24 апреля курс всех указанных металлов не изменился.