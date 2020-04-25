Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На 25 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.013700 грн за доллар;

29.138300 грн за евро;

0.361480 грн за российский рубль;

33.353800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 апреля курс всех валют не изменился.