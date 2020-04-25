Новости: Экономика
Суббота, 25 апреля 2020, 06:30 • УНН • 9180
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На 25 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.013700 грн за доллар;
29.138300 грн за евро;
0.361480 грн за российский рубль;
33.353800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 апреля курс всех валют не изменился.
Источник: УНН