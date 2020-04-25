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Вторая видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США - СМИ

Вторая видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США - СМИ

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вторая видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которая могла состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник, принимавший участие в подготовке к этому мероприятию, передает УНН.

По данным издания, США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19, которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Однако Пекин категорически отказывался обсуждать предложение Вашингтона расследовать деятельность организации.

“Таким образом, конференция была отложена в последний момент”, — утверждает источник. Он не исключил, что такой саммит все же состоится в ближайшем будущем, если стороны придут к компромиссу и договорятся о формулировках, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.

Планы проведения видеоконференции, в которой планировали принять участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп не были анонсированы Саудовской Аравией, которая председательствует в G20. Как отмечает газета, секретариат “двадцатки” в ответ на запросы пока не дал комментарии по поводу этого мероприятия.

Первый саммит лидеров G20 в формате видеоконференции состоялся 26 марта. Его участники договорились выделить 5 трлн долларов для стабилизации мировой экономики в условиях пандемии.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, G20, ВОЗ, Коронавирус
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