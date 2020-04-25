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Власти Индонезии из-за коронавируса приостановили перенос столицы из Джакарты

Власти Индонезии из-за коронавируса приостановили перенос столицы из Джакарты

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство Индонезии сделало паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times со ссылкой на заявление главы Минфина страны Сри Мульяни Индравати, информирует УНН.

“Министерство общественных работ и жилищного строительства, которое руководит данным проектом, перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса”, — отметила руководитель ведомства. По ее словам, “часть бюджета была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц”.

Индравати также рассказала, что “пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на этот проект нужно закладывать в бюджет на будущий год”. Между тем министр признала, что работы по переносу столицы “могут способствовать восстановлению экономики”.

Индонезийский лидер в августе прошлого года объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно до 2024 года. Предполагалось, что работы начнут уже в следующем году, проект оценивается в 33 млрд. долларов.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, Коронавирус
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