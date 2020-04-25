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На фоне пандемии COVID-19 Instagram ускорил разработку маркировки аккаунтов умерших пользователей

На фоне пандемии COVID-19 Instagram ускорил разработку маркировки аккаунтов умерших пользователей

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Instagram ускорил работу над маркировкой аккаунтов умерших пользователей на фоне пандемии COVID-19, отмечает УНН со ссылкой на материал издания BuzzFeed News.

В компании и раньше сообщали, что работают над такой функцией, однако из-за эпидемии коронавируса Instagram ускорил работу.

“Мы работаем над этими обновлениями уже некоторое время, но сейчас, в частности из-за COVID-19, мы ускорились, чтобы поддержать наше сообщество в трудное время”, — пояснила пресс-секретарь Instagram Лиза Креншоу.

Новая функция позволит сохранить профиль, но с пометкой “Remembering” под именем пользователя. Но, когда именно такая функция будет доступна неизвестно.

Сейчас служба поддержки Instagram указывает, что профиль умершего человека внешне никак не будет отличаться от других профилей. Впрочем, в аккаунт умершего человека нельзя зайти, он останется в том же виде, в котором его оставил владелец. Одновременно с этим — такой профиль не будет показываться в разделе “Интересно”.

Для того, чтобы обозначить профиль человека, который умер, Instagram нужно предоставить свидетельство о смерти. Кроме того, родственники могут попросить удалить аккаунт.

Источник: УНН
Теги: Instagram
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