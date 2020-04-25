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Канада будет продолжать помогать обороноспособности Украины

Канада будет продолжать помогать обороноспособности Украины

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В рамках развития военно-политического диалога со стратегическими партнерами Украины, 24 апреля Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожа Ларисой Галадза. Собеседники обсудили приоритетные направления оборонной реформы, а Канада подтвердила неизменность всесторонней поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Стороны обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, приоритетных направлений оборонной реформы и согласовали совместные действия на краткосрочную перспективу.

Госпожа Посол подтвердила неизменность всесторонней поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность продолжать оказание всесторонней помощи, направленной на укрепление обороноспособности Украины”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что Канада сокращает количество своих военных в Украину из-за коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Канада, Минобороны, Украина
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