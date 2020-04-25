В Херсонской области разоблачили хищение средств, выделенных медикам на маски и халаты

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Херсонщине Служба безопасности разоблачила схему по разворовыванию государственных средств через закупку средств защиты. Чиновники покупали маски и халаты в частной компании по значительно завышенным ценам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания. Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Ранее УНН писал, что СБУ пресекла попытку контрабанды 11 тысяч масок.