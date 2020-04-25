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На Буковине полиция расследует изнасилование несовершеннолетней 60-летним знакомым

На Буковине полиция расследует изнасилование несовершеннолетней 60-летним знакомым

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Сторожинецком районе следователи начали уголовное производство по факту заявления 17-летней девушки об изнасиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“17-летняя девушка обратилась в Сторожинецкий отдел полиции с заявлением о том, что ее изнасиловал 60-летний знакомый. Следователи начали уголовное производство, проводится досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские опросили девушку и ее знакомого, а также назначили ряд необходимых экспертиз для выяснения всех обстоятельств, изложенных в заявлении.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, что ранее на Буковине избили и изнасиловали 77-летнюю женщину.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Черновцы и Черновицкая область
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