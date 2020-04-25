Лукашенко заявил, что в ближайшие 5 лет в Беларуси может быть принята новая конституция

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Новая Конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет, заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает местное агентство “БелТА”, пишет УНН.

“Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию”, — сказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом. “Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал”, — отметил он.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена. Ранее Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Добавим, Беларусь планирует сменить некоторые элементы государственного герба.