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Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты "Ольха-М"

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты "Ольха-М"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей странице в Facebook об успешных летные испытания украинской ракеты “Ольха-М”, проходящих на испытательном полигоне на территории Одесской области, пишет УНН.

“Попадание точно в цель с первого пуска. Видео испытания высокоточного 300 мм реактивного боеприпаса „Ольха-М“ — сам пуск и попадание в цель. При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы”, — указано в сообщении.

На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты “Ольха-М”.

“Ольха-М” — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Генштаб, ВСУ
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