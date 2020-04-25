Польша обвиняет "Газпром" в завышении цены на газ, несмотря на решение суда
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российская государственная энергетическая компания "Газпром" продолжает выставлять Польши завышенную цену за газ, поставляемый, несмотря на решение Стокгольмского суда, заявляет государственная Польская компания нефти и газа (PGNiG), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Газпром” не уважает решение, вынесенное судом после долгого процесса арбитража, а продолжает присылать счета, основанные на недействительной формуле ценообразования“, — говорится в заявлении компании.
В марте 2020 года PGNiG, владельцем которой является государство Польша, выиграла в Стокгольмском суде арбитражное дело, решение по которому имеет обязательную силу, против “Газпрома”. Этим решением суд приказал российскому монополисту изменить формулу ценообразования для снижения цены на природный газ, который Россия экспортирует в Польшу по долгосрочным контрактам.
В 2014 году Польша начала переговоры с “Газпромом” по изменению формулы ценообразования на импорт природного газа, когда цены на сжиженный природный газ изменили ситуацию на глобальных энергетических рынках.
После нескольких лет безуспешных переговоров PGNiG подала иск в арбитражный суд против российской компании.
Кроме требования снизить цену, 30 марта Стокгольмский арбитраж приказал “Газпрому” выплатить польской стороне 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации предыдущих переплат.
Контракт на поставку газа между PGNiG и “Газпромом” завершается в 2022 году. “Польша уже ищет, чем заменить этот источник импорта, и начала закупать сжиженный газ в США”, — пишет Радио Свобода.
Как сообщал УНН, НАБУ и САП расследуют 93% “скидки” при продаже арестованного имущества “Газпрома”.