Двое испанских футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Центральный защитник Антонио Амайя и опорный полузащитник Хавьер Торрес получили по году заключения, сообщает УНН со ссылкой на портал "Navarra.com".

Суд доказал, что оба спортсмена в ходе сезона 2013/14 (тогда выступали за “Бетис”) получили финансовое вознаграждение от руководства “Осасуны”, пообещав обеспечить необходимый результат. Также Амайя и Торрес отстранены от любой футбольной деятельности на два года и оштрафованы на 900 тыс. евро.

Кроме того, бывший генеральный директор “Осасуны” Анхель Мария Вискан приговорен к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы — он сыграл главную роль в незаконной сделке. Всего из 11 обвиняемых по этому делу только двое получили оправдательные приговоры.

Добавим, 36-летний Амайя пока выступает за ФК “Мурсия”, а Торрес сейчас является игроком ФК “Эльче”.