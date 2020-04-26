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Двое испанских футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

Двое испанских футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Центральный защитник Антонио Амайя и опорный полузащитник Хавьер Торрес получили по году заключения, сообщает УНН со ссылкой на портал "Navarra.com".

Суд доказал, что оба спортсмена в ходе сезона 2013/14 (тогда выступали за “Бетис”) получили финансовое вознаграждение от руководства “Осасуны”, пообещав обеспечить необходимый результат. Также Амайя и Торрес отстранены от любой футбольной деятельности на два года и оштрафованы на 900 тыс. евро.

Кроме того, бывший генеральный директор “Осасуны” Анхель Мария Вискан приговорен к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы — он сыграл главную роль в незаконной сделке. Всего из 11 обвиняемых по этому делу только двое получили оправдательные приговоры.

Добавим, 36-летний Амайя пока выступает за ФК “Мурсия”, а Торрес сейчас является игроком ФК “Эльче”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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