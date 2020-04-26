Мандзий: с нового учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском языке, сообщила в интервью "Радио Свобода" исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.

“В Украине в 190 школах обучении на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти учения для учителей происходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании”, — сказала Мандзий.

Осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 Конституционный суд Украины признал конституционной языковую статью закона “Об образовании”.

В апреле 2019 года, Верховная Рада Украины приняла закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.

Ранее Мандзий рассказала, что высшие учебные заведения Украины завершат учебный год дистанционно, а проведение выпускных в школах зависит от того, когда закончится карантин.