РФ незаконно удерживает около 120 украинцев по политическим мотивам - МИД

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня Российская Федерация незаконно удерживает или заключает по политическим мотивам около 120 несогласных граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Прошло 4 года от запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Позже высшая судебная инстанция государства-оккупанта поддержала это незаконное решение", - говорится в сообщении.

Указано, что запрет высшего представительно-исполнительного органа крымских татар оккупационными властями стал очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, а также проявлением расовой дискриминации. Таким образом преследуют и запугивают тех, кто не согласен с оккупацией полуострова и фиктивными результатами так называемого "референдума" от 16 марта 2014 года, который организовывали фактически под дулами автоматов оккупационных войск, и который мировое сообщество признало незаконным.

"На сегодняшний день в рамках продолжающихся репрессий против несогласных, около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма. За последние полгода оккупационная администрация выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса крымскотатарского народа, активистам кримско-татарского национального движения, в частности Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим активистам", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 19 апреля 2017 года Международный Суд ООН в приказе обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис". Однако, Россия сознательно игнорирует этот приказ.

"Вопрос невыполнения Россией Приказа будет рассматриваться Международным Судом ООН уже при рассмотрении дела по существу. В этой связи призываем мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции с целью обеспечения выполнения Приказа МС ООН и прекращения притеснений крымскотатарской общины в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная власть массово посылала "предупреждение" для крымскотатарских активистов.