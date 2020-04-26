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На полигоне в Одесской области продолжились испытания украинской ракеты "Вильха-М"

На полигоне в Одесской области продолжились испытания украинской ракеты "Вильха-М"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с дальностью около 120 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.
Также с видео видно, что испытания ракеты "Вильха-М" прошли удачно и она попала в цель.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты "Вильха-М".

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, ракета, испытания
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