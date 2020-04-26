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В Киеве осудили квартирного вора, который похитил из квартиры ювелирные украшения

В Киеве осудили квартирного вора, который похитил из квартиры ювелирные украшения

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В столице злоумышленник, который проник в помещение с помощью отмычек и похитил оттуда ювелирные украшения, проведет три года в тюрьме. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в Дарницком районе. Мужчина с помощью специальных инструментов проник в квартиру и похитил золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на выходе из подъезда. В ходе поверхностного осмотра у мужчины обнаружили отмычки и золотые серьги.

Правонарушителем оказался 32-летний киевлянин, который ранее провел в тюрьме 7 лет за совершение разбойного нападения. На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, фигуранта приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, в Краматорске задержали мужчин, которые совершили кражу с инсценировкой.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, кражи
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