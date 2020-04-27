Япония запретила въезд из Украины и еще 13 стран

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Украины и еще 13 стран из Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

“Меры по этим 14 странам вступят в силу с 29 апреля”, — заявил по итогам заседания правительства Синдзо Абэ.

Глава правительства утвердил продление приостановления выдачи виз всем иностранцам до конца мая.

В частности, эти правила теперь будут действовать по ОАЭ, России, Беларуси, Саудовской Аравии, Кувейту, Оману, Перу и Доминиканской Республики. В целом список насчитывает 87 государств. Ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Тем, кто был в указанных государствах проездом в течение двух недель перед посещением Японии, также будет отказано во въезде. Относительно Украины меры фактически носят формальный характер, поскольку авиасообщение между странами приостановлено с середины марта.

Напомним, в Японии на итальянском круизном лайнере Costa Atlantica обнаружили 48 случаев коронавируса.