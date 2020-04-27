Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 12:11
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
73845
Версия для печати

В Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных

В Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - указали в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 398 случаев;
  • Волынская область - 254 случая;
  • Днепропетровская область - 310 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 351 случай;
  • Закарпатская область - 375 случаев;
  • Запорожская область - 204 случая;
  • Ивано-Франковская область - 761 случай;
  • Кировоградская область - 337 случаев;
  • Киев - 1220 случаев;
  • Киевская область - 570 случаев;
  • Львовская область - 358 случаев;
  • Луганская область - 29 случаев;
  • Николаевская область - 115 случаев;
  • Одесская область - 240 случаев;
  • Полтавская область - 173 случая;
  • Ровенская область - 522 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 612 случаев;
  • Харьковская область - 196 случаев;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1375 случаев;
  • Черкасская область - 267 случаев;
  • Черниговская область - 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020-го в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

В ЦОЗ добавили, что на амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 864 пациента уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, отметили в ЦОЗ.

Напомним, от коронавируса за рубежом умерло 7 украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.