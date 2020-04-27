В Ровно осквернили памятник советским танкистам: на месте работают следователи

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Ровно относительно памятника советским танкистам неизвестные совершили акт вандализма и написали "Слава ДНР". На месте происшествия работают следователи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.

"Да, в полицию поступило такое сообщение об акте вандализма на памятнике танкистам. Сейчас там работают следователи, будет решаться вопрос о квалификации дела", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, неизвестные повредили выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости, Национальный музей Революции Достоинства подготовил заявление в полицию.