От COVID-19 в Тернопольской области выздоровели 70 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 на утро 27 апреля выздоровели 70 человек в Тернопольской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Согласно данным областного лабораторного центра, в области с начала эпидемии коронавируса с подтвержденным COVID-19 выздоровели 70 человек", - сообщили в штабе, обнародовав статистику по выздоровевших по районам:

Монастыриский район - 50;

Тернополь - 6;

Залещицкий район - 5;

Кременецкий район - 3;

Казовский район - 2;

Зборовский район - 1;

Тернопольский район - 1;

Бережанский район - 1;

Бучацкий район - 1.

В то же время указано, что по состоянию на 9:00 27 апреля в Тернопольской области зафиксировано 612 случаев COVID-19, 10 - летальных.

"+5 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 9:00 27 апреля", - добавили в штабе.

Из всех больных в области 175 - жители Монастырского района, 110 - жители Кременецкого района.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Тернопольская область - 612 случаев.