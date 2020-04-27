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От COVID-19 в Тернопольской области выздоровели 70 человек

От COVID-19 в Тернопольской области выздоровели 70 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 на утро 27 апреля выздоровели 70 человек в Тернопольской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Согласно данным областного лабораторного центра, в области с начала эпидемии коронавируса с подтвержденным COVID-19 выздоровели 70 человек", - сообщили в штабе, обнародовав статистику по выздоровевших по районам:

  • Монастыриский район - 50;
  • Тернополь - 6;
  • Залещицкий район - 5;
  • Кременецкий район - 3;
  • Казовский район - 2;
  • Зборовский район - 1;
  • Тернопольский район - 1;
  • Бережанский район - 1;
  • Бучацкий район - 1.

В то же время указано, что по состоянию на 9:00 27 апреля в Тернопольской области зафиксировано 612 случаев COVID-19, 10 - летальных.

"+5 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 9:00 27 апреля", - добавили в штабе.

Из всех больных в области 175 - жители Монастырского района, 110 - жители Кременецкого района.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Тернопольская область - 612 случаев.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, Коронавирус
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