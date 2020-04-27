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Дата следующего заседания Верховного суда по делу "Суркисов-Привата" пока не определена - НБУ

Дата следующего заседания Верховного суда по делу "Суркисов-Привата" пока не определена - НБУ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Большая Палата Верховного Суда сегодня сняла с рассмотрения дело семьи Суркисов. Судьи обратятся в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд. Об этом информирует Facebook-страница НБУ, передает УНН.

“О следующем заседании суд сообщит дополнительно”, — говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что от рассмотрения этого дела зависит, должен ли будет государственный “ПриватБанк” выплатить средства лицам, связанным с Коломойским.

“Также от решения по этому делу зависит ход всех других судебных процессов о национализации Приватбанка. Это те дела, в которых Игорь Коломойский хочет признать незаконной национализацию ПриватБанка и вернуть его себе”, — резюмировали в НБУ.

Как писал УНН, по словам политолога Владимира Цыбулько, дело “Привата-Суркисов” давно перешло в политическую плоскость и имеет целью “обуздать” Зеленского.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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