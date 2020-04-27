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У Президента заявили, что правительство отрабатывает возможность открытия рынков

У Президента заявили, что правительство отрабатывает возможность открытия рынков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса, состоявшейся под его председательством, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID-19 утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.

Источник: УНН
Теги: экономика, рынок, Коронавирус, карантин, Офис президента Украины
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