Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 15:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16380
Версия для печати

Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков

Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду планирует определиться с вопросом о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков - более 280 по всей территории Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля", - сообщил Премьер.

По его словам, речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые "смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм".

"Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - добавил Шмыгаль.

Напомним, у Президента заявили, что правительство отрабатывает возможность открытия рынков.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, рынок, карантин, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.