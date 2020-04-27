Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду планирует определиться с вопросом о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков - более 280 по всей территории Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля", - сообщил Премьер.

По его словам, речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые "смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм".

"Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - добавил Шмыгаль.

Напомним, у Президента заявили, что правительство отрабатывает возможность открытия рынков.