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Борьба с пандемией: Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины

Борьба с пандемией: Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины

Матти Маасикас

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский союз предоставит 30 млн евро для пострадавших от коронавируса украинских регионов, чтобы преодолеть COVID-19 и защитить уязвимые группы. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

"Уже шесть лет украинцы страдают от агрессии на востоке страны. Теперь мы столкнулись с пандемией. ЕС поддерживает Украину перед этим двойным вызовом. В ответ на конфликт и распространение вируса на востоке Украины, ЕС сотрудничает с ООН, Красным Крестом и другими. Мы поставляем необходимые медицинские средства, помогаем малому бизнесу перейти в онлайн-режим, поддерживаем инициативы гражданского общества в оказании гуманитарной помощи уязвимым слоям населения. В рамках пакета помощи Украине для преодоления коронавируса, ЕС работает над новой программой для уязвимых регионов на сумму 30 млн евро", - отметил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейский Союз и ряд стран хотят объединить свои ресурсы в борьбе против коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Евросоюз, помощь, Коронавирус, карантин
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