Украина за время карантина эвакуировала из США 1200 граждан

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина с начала введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса эвакуировала почти 1200 граждан из США. Об этом сообщает Посольство Украины в США, передает УНН.

“Специальный рейс в Киев отправился из международного аэропорта Майами из 259 пассажирами на борту. Украина уже эвакуировала почти 1200 граждан с США во время карантина. Огромное спасибо нашим партнерам и МАУ за эту возможность”, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из США в Украину прибудет чартерный рейс из 180 украинцами на борту.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, каждый из эвакуированных граждан может решить, где будет находиться по возвращении: на самоизоляции или обсервации.

Special flight to Kyiv departed from Miami International Airport with 259 passengers on board.

Ukraine has already evacuated nearly 1200 citizens from the U.S. during the quarantine. Many thanks to our partners and @fly_uia for this opportunity. pic.twitter.com/5jHTmV87Dm