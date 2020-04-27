ВАКС снова перенес рассмотрение дела Насирова

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова на 28 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

"27 апреля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде запланировано судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины. Однако в суд с ходатайством о переносе всех заседаний, которые были назначении на время карантина, обратился адвокат одного из обвиняемых, который лично не появился в зал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей ВАКС, заслушав доводы сторон, приняла решение, которым частично удовлетворил ходатайство стороны защиты - рассмотрение дела перенесено на 9:00 28 апреля 2020 года.

Кроме того, суд постановил осуществлять на время карантина видеоконференцию с Ровенским апелляционным судом с участием одного из защитников по делу, в связи с якобы его невозможностью прибывать в суд по причинам карантина.

Напомним, 26 марта Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова в связи с неявкой защиты обвиняемых из-за карантина. Ранее ВАКС начал исследование доказательств.

Как уже сообщалось в УНН, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.