Карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии до рекордных значений

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В условиях карантина жители Ирландии рекордно увеличили потребление алкоголя, передает УНН со ссылкой на Irishtimes.com.

Так, за месяц жители страны потратили на алкогольные напитки 158 млн евро.

В частности, на вино ирландцы потратили 53 млн евро. Рост продаж составил 34%.

В то же время, продажи игристых вин и шампанского упали на 1,1%.

В целом, в марте 2020 года, по сравнению с мартом 2019 года, жители страны увеличили покупку алкоголя "домой" на 40%.

Как сообщалось в УНН, австралийцы передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами.

Напомним, по данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс".

В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.

В ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").