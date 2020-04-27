В столице задержали "закладчика" с 8 кг товара

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве задержан мужчина за хранение и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах - во время обысков в "закладчика" обнаружили 8 кг товара. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"... задержан житель столицы, уличенный в хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. По данным следствия, злоумышленник за денежные средства сбывал запрещенные в обороте вещества путем так называемых "закладок" на территории Подольского района столицы", - указали в прокуратуре.

В ходе проведенных обысков по месту жительства задержанного и в его машине, как отмечается, правоохранители изъяли почти 8 кг психотропных и наркотических веществ, которые последний хранил с целью последующего сбыта. В частности, около 3 кг психотропного вещества "амфетами", 2 кг каннабиса, 1 кг гашиша, 50 марок ЛСД, 100 таблеток "экстази", 1,5 кг психотропных веществ "PVP", "метамфетамин" и "мефедрон", а также более 0,5 кг псилоцибинових грибов, добавили в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, должностных лиц частной клиники уличили в продаже рецептов на наркотики.