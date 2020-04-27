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В Украине люди старше 60 лет подлежат обязательной госпитализации при COVID-19 - эпидемиолог

В Украине люди старше 60 лет подлежат обязательной госпитализации при COVID-19 - эпидемиолог

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине все люди с коронавирусом, которые старше 60 лет, подлежат обязательной госпитализации, несмотря на степень тяжести заболевания. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"У нас прописано, у наших приказах, все группы риска старше 60 лет, а не старше 65, как нам советовали международные институты, потому что у нас средняя продолжительность жизни не такая, как в Европе. Поэтому мы пошли на то, что все группы риска старше 60 лет должны быть госпитализированы, несмотря на степень тяжести. Это то, что спасает человеческую жизнь, потому что в нашей инфекционной патологии временной фактор очень важен", - отметила Голубовская.

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Как сообщила УНН врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился вероятно необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.

Источник: УНН
Теги: Украина, госпиталь, Коронавирус
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