Брэд Питт сыграл эксперта по коронавирусу в SNL: шутили все равно о Трампе

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, член группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN 10 апреля на вопрос ведущей выразил желание, чтобы в новом сезоне комедийного телешоу Saturday Night Live его самого сыграл Брэд Питт. Желание эксперта исполнилось 26 апреля, передает УНН.

Стоит отметить, что Фаучи на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов в американских СМИ. Кроме того, Фаучи не боится вступать в споры с президентом США Дональдом Трампом, в частности о происхождении коронавируса или ослаблении карантинных мероприятий.

В выпуске Saturday Night Live 26 апреля Фаучи в исполнении Питта продолжил дискуссию с Трампом, комментируя высказывания последнего о пандемии с брифингов.

Например, на слова Трампа о том, что вакцина от коронавируса появится "относительно быстро" Питт-Фаучи отметил, что "относительно быстро - это интересная фраза".

"Относительно всей истории Земли, то конечно, вакцина появится очень скоро. Но если ты скажешь другу: "я буду относительно быстро", а затем появишься через полтора года, то твоего друга это может относительно разозлить", - отметил он.

Питт также прокомментировал слова президента США о том, что однажды вирус "чудесным образом" исчезнет.

"Чудо - это было бы здорово! Кто не любит чудеса? Но чудеса не должны быть планом А", - отметил он.

Напомним, скетч Saturday Night Live открыл 45-й сезон пародией на Дональда Трампа, который столкнулся с процедурой импичмента в связи с его предполагаемыми попытками давления на Президента Украины Владимира Зеленского.