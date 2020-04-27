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Убийство Гандзюк: завершено досудебное расследование в отношении Мангера и Левина

Убийство Гандзюк: завершено досудебное расследование в отношении Мангера и Левина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). Об этом заявил во время брифинга заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко, передает корреспондент УНН.

"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. В соответствии с уголовно-процессуальным закона прокурорам сегодня принято решение объявить об этом Владиславу Мангеру и Алексею Левину и другим участникам производства", - заявил Симоненко.

Напомним, в марте Печерский районный и суд Киева продолжил содержание под стражей на два месяца Алексею Москаленко (Левину), которого подозревают в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского - бывшего помощника одного из нардепов ВР, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, подозреваемого в руководстве преступной организацией в Херсонской области.

Как сообщалось в УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Екатерина Гандзюк
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