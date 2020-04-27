В Донецкой области мужчина избил знакомого и отвез в багажнике умирать в поле

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области задержали злоумышленника, который жестоко избил своего знакомого и в багажнике автомобиля вывез в поле умирать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в поле обнаружено тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 37-летний житель Дружковки. Полицейские обратили внимание, что мужчина был обут только в один туфель" , - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что мужчина проживал с сожительницей. Приехав по установленному адресу, полицейские увидели во дворе второй туфель погибшего, а дома с женщиной находился знакомый.

Следствие установило, что чтобы выяснить отношения, 42-летний злоумышленник назначил встречу своему оппоненту. На почве неприязненных отношений и ревности он начал бить мужчину руками и ногами по туловищу и голове. После фигуранту багажнике своего автомобиля вывез 37-летнего потерпевшего в поле, где и оставил умирать.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области полиция задержала двух мужчин, которые перевозили труп в багажнике автомобиля.