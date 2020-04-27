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За год украинцы выпили около 8 млн литров коньяка: больше всего потребителей - среди киевлян

За год украинцы выпили около 8 млн литров коньяка: больше всего потребителей - среди киевлян

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2019 году жители Украины потребили 7,8 млн литров коньяка. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж коньяка в течение отчетного периода составил 788,5 тыс. дал.

В течение отчетного периода больше всего купили коньяка в розницу жители столицы - 162 тыс. дал.

Много коньяка приобрели жители Днепропетровской и Одесской областей - 86,9 тыс. дал. и 69 тыс. дал. соответственно.

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В общем, за год в Украине потребление коньяка выросло на 13,5%.

Как сообщалось в УНН, в странах Европы и США фиксируют рост продаж алкоголя на карантине.

Напомним, украинские компании увеличили производство спиртных напитков. Эксперты тем временем прогнозируют их подорожание на внутреннем рынке.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, продукция, Коронавирус, карантин, коньяк
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