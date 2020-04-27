В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Одесской области продолжили государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27", - говорится в сообщении.

Как указано, пуски осуществляются с государственного испытательного полигона Вооруженных сил Украины "Алибэй".

Напомним, в начале апреля ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.