Криклий опубликовал перечень спецрейсов для эвакуации украинцев
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, какими рейсами граждане Украины смогут вернуться на родину. Расписание министр обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения — в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последнее будет осуществляться с помощью приложения “Действуй дома” на платформе “Дия”, — надпись министр.
Он напомнил о перечне городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан , Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Согласно обнародованному расписанию, первые рейсы уже сегодня — с Майами и Хельсинки. Последние запланированы на 10 мая — из Индии, КНР и Германии.
Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры Украины в воскресенье, 26 апреля, анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой в условиях пандемии COVID-19, имели такую возможность.