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На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 3 тысячи человек

На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 3 тысячи человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В столице на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболело 3 525 человек, что ниже базовой линии заболеваемости на 84,4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице за 17-ю неделю 2020 года зарегистрировано 3 525 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 119,5", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 1 434 (снижение на 26,9%), взрослых - 2 091 (снижение на 30%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 40,7%, а на предыдущей неделе - 39,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 23,1% - зарегистрировано 614 случаев. В медицинские учреждения за 17-ю неделю госпитализированы 16 человек, из них 9 - дети", - отмечается в сообщении.

Напомним, в больницах Киева с диагонозом "пневмония" находится более 400 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, грипп, ОРВИ, болезнь
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