Во Львове 27 медицинских работников заболели коронавирусом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львове 27 медицинских работников, которые заразились коронавирусом, получат от города по 20 тыс. грн каждый. Такое распоряжение подписал мэр города, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

“Я сегодня подписал распоряжение, касающееся 27 львовских медицинских работников, которые заразились COVID-19. Каждый из них получит по 20 тыс. грн. Они спасали нашу с вами жизнь, рискуя своей. Большая просьба ко всем городским головам, кто имеет такую возможность, помогайте медикам, поддержите их в это сложное время. Уважаемые медики, вы — наши герои, мы вас любим и уважаем”, — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Как уточнили в городском штабе по противодействию распространению коронавируса, речь идет о 27 медицинских работниках городских учреждений, в частности: 5 — врачей, 9 — медицинских сестер, 8 — лаборантов, 2 — рентген-лаборантов, 3 человек младшего медицинского персонала.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.